Un restaurant brûle la table de Jeffrey Epstein et Harvey Weinstein

Le propriétaire d'un restaurant new-yorkais a mis le feu à une table où s'asseyaient Jeffrey Epstein et Harvey Weinstein, pour dénoncer les actes dont ils sont accusés, ou coupable pour le second.

«J'ai pris mon marteau et mon carburant et je l'ai cassée, brûlée et jetée à la poubelle. Cela m'a fait tellement de bien, en fait. Maintenant, je n'ai plus à penser à ces gars», a déclaré à la chaîne de télévision américaine CNN Zach Erdem, le propriétaire du «75 Main» à Southampton, au sud-est du comté de Suffolk.

Jeffrey Epstein, accusé d'avoir exploité sexuellement des jeunes filles mineures, et Harvey Weinstein, accusé d'agressions sexuelles et de harcèlement par une centaine de femmes, avaient l'habitude de se rendre dans cet établissement et de s'installer à cette table, selon le restaurateur.

«Chaque fois, chaque semaine ou deux, il venait avec trois ou quatre filles», a déclaré Zach Erdem au New York Post à propos de Jeffrey Epstein, ajoutant qu'il pensait seulement que c'était un coureur de jupons. Quant à Harvey Weinstein, «c'était la même table que celle qu'aimait Jeffrey», a-t-il affirmé.

Oublier et avertir

Il a expliqué son geste par le fait qu'il voulait effacer leurs noms de l'histoire de son restaurant : «Quand je repensais à quand Jeffrey Epstein s'asseyait à cette table, tout ce que je pouvais penser c'était que je devais brûler cette table et m'assurer que rien ne souillerait mon restaurant».

Outre le désir de «se débarrasser de leur mauvaise énergie», le propriétaire souhaitait envoyer un message clair à tous ceux qui visitent l'établissement : «Les personnes qui abusent des femmes ne sont pas les bienvenues ici».