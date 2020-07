Meurtre de la journaliste Daphne Caruana Galizia : un témoin clé a tenté de se suicider

A Malte, l'affaire Daphne Caruana Galizia a connu, mardi 21 juillet au soir, un rebondissement de taille avec la tentative de suicide d'un homme considéré comme un témoin clé dans le meurtre de cette journaliste anti-corruption tuée dans un attentat en 2017.

L'individu, un chauffeur de taxi nommé Melvin Theuma, a été retrouvé inconscient et grièvement blessé à son domicile, meurtri de nombreuses traces de coups de couteau à la gorge et à l'abdomen.

Ce mercredi 22 juillet, il se trouvait toujours dans un état critique. Selon les premières conclusions des enquêteurs, il s'agit d'une tentative de suicide.

Melvin Theuma, the middleman granted a pardon to tell all in the Daphne Caruana Galizia murder case, is 'critical' with knife wounds to his neck, chest. Police are portraying it as an attempted suicide. https://t.co/1dzzitapx7

