Vidéo : la drôle de réponse d'Alexandria Ocasio-Cortez, insultée par un républicain

Comment transformer une agression verbale en buzz sur les réseaux sociaux ? Alexandria Ocasio-Cortez semble avoir trouvé la réponse. La jeune élue démocrate au Congrès américain a été prise a partie et insultée par un représentant républicain ce 21 juillet. Ce qui ne semble pas avoir égratigné son sens de l'humour.

Ainsi, la proche de Bernie Sanders a été traitée de «fucking bitch» (que l'on peut facilement traduire en français) par Ted Yoho. Ces propos du représentant de la Floride ont été rapportés par un journaliste de The Hill présent pendant la scène au Capitole de Washington D.C. «Ce genre de confrontation ne m'est jamais arrivé auparavant, jamais», a témoigné «AOC», pourtant rompue aux attaques dans la presse et sur les réseaux sociaux.

C'est d'ailleurs sur ce terrain qu'elle a décidé de répliquer. Très à l'aise sur Instagram, elle a simplement posté une story, dans laquelle on peut la voir en train de marcher devant le Capitole, un masque sur le visage, et en musique de fond «Boss Bitch» de Doja Cat : «je suis une bitch, je suis une boss». Une vidéo partagée sur Twitter par une internaute et aimée plus de 200.000 fois.

iiiiiiiii am deceased pic.twitter.com/GW32ftkupQ — Becca Rose (@itsbecrose) July 21, 2020

«Croyez-le ou non, je m'entends habituellement bien avec mes collègues républicains. Nous savons laisser nos batailles législatives à la porte. Mais hey, les "b*tches" font le boulot», a également écrit la représentante de New York sur Twitter.

Très rapidement, le comportement de Ted Yoho a été dénoncé, notamment par le chef de la majorité démocrate à la Chambre, Steny Hoyer. Dans un discours prononcé ce 22 juillet, l'élu républicain a cependant réfuté avoir utilisé ce langage, s'excusant seulement si ses mots avaient été «mal compris» par Alexandria Ocasio-Cortez. Cette dernière n'a d'ailleurs pas accepté, déclarant qu'il n'acceptait «pas ses responsabilités», soulignant qu'il n'avait même pas prononcé son nom lors de sa prise de parole. Les prochains débats risquent donc d'être très tendus au Congrès.