La maison de Jeffrey Epstein à New York vendue à un prix record ?

Une vente qui attire les regards. Deux maisons possédées par Jeffrey Epstein seraient actuellement mises en vente, à commencer par celle de New York.

Cette vente est décrite comme «une opportunité unique dans une vie de posséder la plus grande maison familiale de New York City» par Modlin Group, qui a mis l'annonce sur son site internet. Le prix de vente est affiché à 88 millions de dollars (75 millions d'euros environ) pour le manoir équipé de 10 chambres avec vue sur Central Park. L'an passé, le record pour une maison dans la ville s'était élevé à 77,1 millions de dollars (70 millions de dollars environ).

À en croire la description, l'ancienne résidence du milliardaire décédé en prison le 10 août 2019 fait plus de 2.600 mètres carrés, et pourrait «facilement passer pour un consulat, une ambassade, une fondation ou un musée». Mais ce n'est pas la seule maison à vendre. Sa propriété de Palm Beach, en Floride, est également disponible pour 21,9 millions de dollars (18,8 millions d'euros environ).

De nombreux témoignages de femmes font état d'agressions sexuelles par Jeffrey Epstein dans ces maisons, mais également sur son île situées aux Iles Vierges et dans un ranch au Nouveau Mexique. Malgré la mort du milliardaire, l'enquête n'est pas terminée puisque sa compagne Ghislaine Maxwell a été arrêtée en juillet et inculpée pour son rôle dans le recrutement et les agressions sexuelles de mineures parfois âgées de 14 ans.