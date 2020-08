Contrarié par l’attente au Burger King, il abat l’employé

Tué froidement pour une commande au Burger King. Un employé de la chaine de fast food a été abattu sur le parking du restaurant par le petit ami d’une cliente qui estimait être servie avec trop de lenteur.

Cette dernière, qui attendait au drive, est d’abord sortie du véhicule pour s’en prendre à la future victime, le menaçant de faire venir «son homme», rapporte l’International Business Times. Une menace qu’elle a mis à exécution, malgré le remboursement de ses 40 dollars.

Lorsqu’elle est revenue quelques instants plus tard avec son compagnon, une bagarre a éclaté entre celui-ci et l’employé du Burger King. Il a alors sorti une arme, avant de déclarer au jeune serveur de 22 ans : «tu as deux secondes avant que je te tire dessus». Une menace mise à exécution, blessant mortellement sa victime.

Le couple a ensuite pris la fuite, mais les images de vidéosurveillance ont permis de les retrouver. Le meurtrier, déjà connu de la justice, a été arrêté par la police et mis en examen meurtre au premier degré avec arme à feu, destruction de preuve et possession d’une arme à feu par un criminel condamné.