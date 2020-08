DIRECT - Explosions à Beyrouth : au moins 73 morts et 3.700 blessés, annonce le ministre de la Santé

Deux puissantes explosions successives ont secoué, ce mardi 4 août, Beyrouth faisant au moins 73 morts et 3.700 blessés. Ces explosions ont semé la panique et provoqué un immense champignon de fumée dans le ciel de la capitale libanaise.

23h37

Le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo a proposé l'aide des Etats-Unis au Liban. «Nous surveillons la situation et nous sommes prêts à fournir notre assistance au peuple libanais qui se remet de cette horrible tragédie», a tweeté le secrétaire d'Etat américain.

23h22

Beyrouth est une «ville sinistrée», a annoncé mardi le Conseil supérieur de défense du Liban, après les explosions meurtrières qui ont secoué le port de la capitale et provoqué des dégâts d'une ampleur sans précédent dans tous les quartiers de la ville.

Le Conseil, qui réunit notamment le président, le Premier ministre et la ministre de la Défense, «recommande» au gouvernement de décréter l'Etat d'urgence, selon l'agence nationale d'informations ANI. «Une catastrophe majeure s'est abattue sur le Liban», a déploré le président Michel Aoun à l'ouverture de la réunion.

23h08

Des soldats de la mission de l'ONU au Liban (Finul), dont le navire était amarré dans le port de Beyrouth, ont été grièvement blessés dans les énormes explosions qui ont secoué la capitale libanaise, a annoncé mardi soir la Finul.

Les marins blessés, «dont certains grièvement», ont été évacués vers «les hôpitaux les plus proches». Aucune indication n'a été fournie sur l'identité et la nationalité de ces victimes. «Nous sommes avec le peuple et le gouvernement libanais (...) et prêts à fournir une assistance», a ajouté la Finul, force multinationale de maintien de la paix présente au Liban depuis 1978.

22h54

Un nouveau bilan fait état de 73 morts et 3.700 blessés.

22H38

Des membres du personnel de l'ambassade d'Allemagne ont été blessés dans les fortes explosions, a annoncé le ministère allemand des Affaires étrangères.

«Il y a également eu des blessés parmi le personnel de l'ambassade. Compte tenu des dégâts considérables dans la zone urbaine de Beyrouth, nous ne pouvons exclure pour l'instant que d'autres ressortissants allemands figurent parmi les morts et les blessés», a expliqué le ministère.

22h11

Le président Emmanuel Macron a appelé mardi soir son homologue libanais, Michel Aoun, pour lui exprimer «son soutien» et annoncé l'envoi de «secours et moyens français». «Il a exprimé son soutien et celui de la France au peuple libanais», a déclaré l'Elysée. «Des secours et des moyens français sont en cours d'acheminement», a ajouté la même source, sans plus de précisions.

21h48

Les puissantes explosions ont fait 50 morts et 2.750 blessés, selon un nouveau bilan fourni à l'AFP par un responsable du ministère de la Santé. Ce bilan est toutefois provisoire, selon le porte-parole du ministère, Reda Moussaoui. Plus tôt le ministre de la Santé Hamad Hassan avait assuré que les hôpitaux de la capitale étaient saturés par l'afflux des blessés.

21h34

Le Premier ministre libanais Hassan Diab a appelé mardi les «pays amis» à aider le Liban. «Je lance un appel urgent à tous les pays amis et les pays frères qui aiment le Liban à se tenir à ses côtés et à nous aider à panser nos plaies profondes», a-t-il lancé.

21h28

Emmanuel Macron a annoncé l'acheminement des «secours et moyens français» à Beyrouth. «J'exprime ma solidarité fraternelle avec les Libanais après l'explosion qui a fait tant de victimes et de dégâts ce soir à Beyrouth. La France se tient aux côtés du Liban. Toujours», a réagi sur Twitter le chef de l'Etat.

21h14

Le Premier ministre libanais, Hassan Diab, a dénoncé mardi une «catastrophe» après les explosions meurtrières qui ont secoué le port de Beyrouth, assurant que les responsables devraient «rendre des comptes». «Ce qui s'est passé aujourd'hui ne passera pas sans que des comptes soient rendus. Les responsables de cette catastrophe devront payer le prix», a martelé le chef du gouvernement lors d'une allocution télévisée.

20h58

Les puissantes explosions ont fait 27 morts et 2.500 blessés, selon des «estimations préliminaires» annoncées par le ministre de la Santé, Hamad Hassan. «C'est une catastrophe dans tous les sens du terme», a-t-il déploré, interrogé par plusieurs télévisions alors qu'il visitait un hôpital de la capitale. «Les hôpitaux de la capitale sont tous pleins de blessés», a-t-il souligné, appelant à transporter les autres blessés vers des établissements de la banlieue.

20h32

Le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian a déclaré mardi soir que la France se tenait aux «côtés du Liban» et était prête à lui apporter son aide après les fortes explosions qui ont secoué Beyrouth.

«La France se tient et se tiendra toujours aux côtés du Liban et des Libanais. Elle est disposée à apporter son assistance en fonction des besoins qu’exprimeront les autorités libanaises», a-t-il déclaré dans un tweet.

20h15

Un navire arrimé face au port de Beyrouth est en flamme, après les violentes explosions qui ont ravagé le secteur mardi, a constaté une correspondante de l'AFP, sans qu'il ne soit possible de déterminer s'il y avait à son bord des passagers.

20h04

Le président Michel Aoun a convoqué une «réunion urgente» du Conseil supérieur de la Défense et le Premier ministre Hassan Diab a décrété un jour de deuil national.

Selon l'agence nationale d'information ANI, il y a eu «des morts et des blessés». Le président de la Croix-Rouge libanaise, Georges Kettaneh, a évoqué «des centaines de blessés», dans un appel à la télévision libanaise LBC. «Nous sommes submergés par les appels téléphoniques», a-t-il dit. «C'est une catastrophe à l'intérieur (du port). Il y a des cadavres par terre. Des ambulances emmènent les corps», a indiqué à l'AFP un soldat aux abords du port.

19h55

Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux ont montré une première explosion suivie d'une autre qui provoque le gigantesque nuage de fumée. Les déflagrations ont fait trembler les immeubles et brisé des vitres à des kilomètres à la ronde.

19h40

Dans une première réaction d'un responsable, le directeur général de la Sûreté générale, Abbas Ibrahim, a indiqué que les explosions étaient peut-être dues à des «matières explosives confisquées depuis des années», mais ajouté que l'enquête en cours devrait déterminer «la nature exacte de l'incident».