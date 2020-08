Antarctique : 11 nouvelles colonies de manchots empereurs découvertes depuis l'espace

Bonne nouvelle : onze nouvelles colonies de manchots empereurs ont été identifiées en Antarctique.

Cette découverte fait augmenter de 5 à 10% la population globale de ces oiseaux. «Les images satellites ont révélé qu'il existe près de 20% de colonies de manchots empereurs en Antarctique de plus qu'on ne le pensait», selon l'Agence spatiale européenne, qui relaie ces chiffres.

Satellite images have revealed that there are nearly 20% more emperor penguin colonies in #Antarctica than previously thought. @BAS_News used @CopernicusEU #Sentinel-2 data to track guano, or penguin poo, to monitor thousands of penguins https://t.co/hBYBhteVe4 pic.twitter.com/OyZ4tPEdXp

— ESA (@esa) August 5, 2020