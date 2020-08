Vidéo : une dangereuse vipère à deux têtes capturée en Inde

Non contente d'être l'un des serpents les plus dangereux d'Asie, cette vipère de Russell est en plus née avec deux têtes. Soit plus de crochets, plus de venin et, fatalement, plus de danger. Elle a été découverte en Inde, par une habitante d'une résidence du Maharashtra, dans l'ouest du pays.

Selon l'Université du Michigan, la vipère de Russell est responsable de «milliers de morts chaque année». Son venin provoque de nombreux symptômes allant de la douleur aux vomissements, en passant par des étourdissements et de l'insuffisance rénale.

Double danger



Two headed Russell’s Viper rescued in Maharashtra. Genetic abnormality and hence low survival rates in the wild.





The Russell’s Viper is far more dangerous than most poisonous snakes because it harms you even if you survive the initial bite. pic.twitter.com/ATwEFFjaGy

