Hong Kong : Qui est Agnès Chow, l’activiste pro-démocratie surnommée «la vraie Mulan» ?

Elle est une figure hongkongaise du mouvement pro-démocratie. Agnes Chow, 23 ans, a été arrêtée lundi (et libérée sous caution depuis) pour «collusion avec des forces étrangères», et risque la prison a perpétuité. Sur les réseaux sociaux, ses soutiens la surnomment désormais «la vraie Mulan».

Les internautes n’ont pu s’empêcher de faire la comparaison entre la militante et le personnage emblématique de Disney, qui part faire la guerre pour sauver son pays de l’attaque des Huns. Ils font notamment le rapprochement entre Agnes Chow et l’actrice Liu Yifei, qui interprète le rôle de Mulan dans le film en live-action, relève la BBC.

Cette dernière avait notamment suscité la colère de beaucoup d’internautes, en 2019, après avoir publié sur le réseau social Weibo un message de soutien à la police hongkongaise, en plein mouvement de contestation contre le gouvernement. Les militants pro-démocratie lui ont alors reproché de soutenir les violences policières, et ont appelé au boycott du film «Mulan».

#LiuYifei is a selfish #CCP shill who supports #PoliceBrutality in #HongKong#AgnesChow has given everything to #FightForFreedom and defend her people





So who is really loyal brave and true?





No wonder many #HongKongers are calling Agnes the real #Mulan#FreeAgnes #BoycottMulan pic.twitter.com/EGPh4IhD3M

