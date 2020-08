Vidéo : une tornade de feu filmée lors des incendies en Californie

Les images sont impressionnantes. Une tornade de feu a été filmée en Californie, actuellement frappée par des incendies de grande ampleur.

Comme les tornades classiques, les tornades de feu sont provoqués par des tourbillons qui se forment dans l'atmosphère, soit en raison de différences de pression, soit lorsque le vent tourne autour de montagnes ou longe le sol.

I have never seen anything like this. The #LakeFire is moving fast toward Lake Hughes. It created a fire tornado on this hill and it’s sucking everything inside. @ABC7 pic.twitter.com/PwzepwKHKp

— Veronica Miracle (@ABC7Veronica) August 13, 2020