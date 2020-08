Angela Merkel reçue pour la première fois au fort de Brégançon

Emmanuel Macron accueille ce jeudi la chancelière allemande dans le Var, pour évoquer les nombreux sujets européens et internationaux.

Si les rencontres entre les deux dirigeants sont nombreuses, celle-ci est historique. Car c’est la première fois depuis 1985 qu’un chancelier allemand est invité à Brégançon. Il y a 35 ans, François Mitterrand y recevait son homologue Helmut Kohl.

Angela Merkel est le troisième chef d’État à profiter de cet honneur sous la présidence d’Emmanuel Macron, après Theresa May en 2018 et Vladimir Poutine l’an dernier.

Une stratégie commune à définir

Au programme de la journée de jeudi : une rencontre bilatérale, une conférence de presse commune et un dîner de travail. Pas sûr que la chancelière allemande ait le temps de profiter du climat avantageux des bords de la Méditerranée.

D’autant que les sujets à aborder sont nombreux. Outre la gestion de la crise du coronavirus, seront au menu la situation au Mali, au Liban ou encore au Belarus. Également le Brexit ou le plan de relance européen. Des thèmes sur lesquels Paris et Berlin ont «un fort niveau de convergence» dit-on dans l’entourage d’Emmanuel Macron.

Les relations entre la France et l’Allemagne apparaissent plus que jamais solides, notamment après l’accord sur le plan de relance post-coronavirus, négocié le 21 juillet dernier lors d’un sommet européen qualifié d’«historique» à Bruxelles. Reste maintenant à établir la meilleure stratégie pour que cet accord soit ratifié par le Parlement européen et l’ensemble des 27 parlements des États-membres.