La NASA découvre une galaxie qui ressemble à un vaisseau Star Wars

En observant le ciel, les scientifiques de la NASA ont eu la surprise de découvrir une galaxie lointaine, très lointaine, qui ressemble à un célèbre vaisseau de la saga Star Wars.

Située à 500 millions d'années-lumière dans la constellation Cassiopée, la Galaxie TXS 0128 + 554 présente une ressemblance frappante avec l'un des vaisseaux de Dark Vador.

Elle a d'abord été repérée il y a cinq ans par le télescope Fermi de l'agence. «Après l'annonce de Fermi, nous avons zoomé un million de fois plus près sur la galaxie à l'aide des antennes radio du VLBA et avons tracé sa forme au fil du temps», a expliqué Matthew Lister, professeur de physique et d'astronomie de l'Université de Purdue (Indiana) dans un communiqué de presse.

«La première fois que j'ai vu les résultats, j'ai immédiatement pensé qu'il ressemblait au vaisseau spatial de combat TIE de Dark Vador dans 'Star Wars : Episode IV - Un nouvel espoir'», a-t-il ajouté.

Far, far away in the constellation Cassiopeia, a galaxy resembling a TIE fighter is secured to a supermassive black hole, 1 billion times the mass of the Sun. How @TheNRAO & our @NASAUniverse missions studied the stars in this active galaxy: https://t.co/zq43mL4Eqp pic.twitter.com/Xi0ahCO1tK

— NASA (@NASA) August 27, 2020