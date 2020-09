Vidéos : les images apocalyptiques de San Francisco touchée par les incendies

Des images dignes d’un film catastrophe. Le ciel de San Francisco et de plusieurs villes californiennes était entièrement teinté d’orange en raison de la fumée des incendies qui ravagent la côte ouest américaine.

Comme en témoignent les nombreuses images qui abondaient sur les réseaux sociaux ce jeudi, les habitants de San Francisco se sont réveillés sous un ciel apocalyptique, un mélange de brouillard épais et de fumée rouge-orange. A tel point que le soleil ne semblait pas s’être levé ce mercredi.

«Les gens ne savent pas vraiment quoi faire. Tout le monde s’arrête pour filmer le ciel et en parler», explique sur Twitter la photojournaliste Jessica Christian, qui a partagé des images ahurissantes de la ville.

People really don’t know what to do right now. Everyone on the Embarcadero is stopping to record the sky and chit chatting in a way I haven’t seen since pre-pandemic @sfchronicle pic.twitter.com/ueKQ4g7WTD — Jessica Christian (@jachristian) September 9, 2020

Une autre vidéo capturée par un drone montrant les buildings se détacher du ciel rouge sur la musique du film «Blade Runner 2049» accentuait encore davantage l’atmosphère apocalytique.

Someone put Blade Runner 2049 music to drone footage of San Francisco on 9/09/20 credit to Terry Tsai (YouTube) #BayArea #BayAreaFires pic.twitter.com/ZbdIZRWPFk — Andreas_sensei (@Bunny_Godfather) September 10, 2020

L’ancien président américain Barack Obama a également posté des clichés de la ville, soulignant dans un tweet résolument politique que les incendies de la côte ouest n’étaient que «le dernier exemple en date de la manière dont le changement climatique affecte notre communauté».

The fires across the West Coast are just the latest examples of the very real ways our changing climate is changing our communities. Protecting our planet is on the ballot. Vote like your life depends on it—because it does. pic.twitter.com/gKGegXWxQu — Barack Obama (@BarackObama) September 10, 2020

Les pompiers californiens font face depuis plusieurs jours à une vingtaine d’incendies. Parmi ces 20 foyers, près d’un milliers de pompiers luttent contre le Creek Fire (au nord de l’Etat), qui a déjà parcouru plus de 56.000 hectares.

L’agence de contrôle de la pollution de l’air dans la baie de San Francisco a expliqué que la couleur du ciel était due à la fumée des incendies. Les «particules de fumée dispersent la lumière bleue et ne permettent qu’aux rayons jaunes, orange, et rouges d’atteindre la surface, ce qui donne cette couleur orangée au ciel», a-t-elle écrit sur Twitter.

Face à la dégradation de la qualité de l’air, les autorités conseillent de rester chez soi quand c’est possible.