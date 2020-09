Espace : Des traces de vie extraterrestre découvertes sur Vénus ?

Il pourrait s'agir d'une avancée majeure dans la quête de vie extraterrestre. Une équipe internationale de scientifiques britanniques et américains aurait découvert de potentielles traces de vie sur Vénus.

En utilisant le téléscope James Clerk Maxwell au Chili, les chercheurs du MIT et de l'Université de Cardiff ont pu observer la présence d'une importante concentration de phosphine dans l'atmosphère de la planète. Or, la présence en grande quantité de ce gaz toxique incolore constitue aux yeux des scientifiques une « bio-signature », autrement dit le signe de la présence de vie.

La phosphine est émise de plusieurs façons. Mais pour qu'elle soit présente en grande quantitié, comme ce serait le cas dans l'atmosphère de Vénus, elle doit être émise par des organismes vivants, estiment les scientifiques. Ces organismes capables de l'émettre sont appelés « anaérobies », ce qui signifie qu'ils ne consomment pas d'oxygène, comme la majorité des organismes vivants.

Sur Terre, il s'agit en grande majorité d'organismes unicélullaires comme des bactéries, vivant dans des milieux anoxiques défavorables à toute autre forme de vie, qui ressemblent aux conditions que notre planète a connue à ses débuts, il y a plus d'un milliard d'années.

En 2010, trois espèces multicellulaires anaérobies avaient ainsi été découvertes dans le bassin de l'Atalante, un lac de saumure hyepersalin situé au fond de la mer Méditerranée. Et en février dernier, un article rapportant la découverte d'un organisme de 10 cellules anaérobie, baptisé Henneguya salminicola, avait été publié dans le journal scientifique PNAS.

Il n'est donc pas exclu que des organismes de ce type puissent exister sur Vénus. D'autant que si la température à la surface de la planète (426° C en moyenne) et la forte gravité, elle est considérée depuis longtemps comme la planète de notre système solaire la plus à même d'abriter la vie.

Le célèbre astronome Carl Sagan avait évoqué cette hypothèse dès 1967. Et récemment, l'atronome Sara Seager du MIT avait émis la possiblité que des microbes puissent exister dans l'atmosphère au-dessus de la surface de Vénus, contenus dans des goutttes d'eau.

Une conférence de presse est prévue ce lundi à 17h à la Royal Astronomical Society, lors de laquelle les chercheurs doivent détailler leurs découvertes. Vous pourrez la suivre en suivant ce lien.