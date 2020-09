Donald Trump assure avoir payé plusieurs millions de dollars d'impôts en 2017

C'était l'une des questions les plus attendues du débat. Donald Trump a été interrogé sur ses impôts quelques jours après les révélations du New York Times. Le quotidien assure en effet que le président sortant n'a payé que 750 dollars en 2016, l'année de son élection. Une accusation que celui-ci réfute.

«J'ai payé des millions de dollars», a martelé Donald Trump lorsqu'il était interrogé par Chris Wallace, modérateur du premier débat présidentiel ce 29 septembre. Comme il l'avait fait quelques jours auparavant, il accuse donc le New York Times de «fake news». Cependant, lorsque Joe Biden lui demande de dévoiler ses fiches d'imposition, comme l'avait fait Hillary Clinton en 2016, le pensionnaire de la Maison Blanche ne répond pas par la positive.

Comme quatre ans auparavant, il a expliqué qu'il le ferait lorsque ses audits seront terminés. Il n'a en revanche pas caché qu'il tentait toujours de contourner le système. «Je ne veux pas payer de taxe», a-t-il ainsi admit pendant le débat. Une affirmation qui n'a pas causé plus de polémique que cela pendant la confrontation, malgré le fait que Joe Biden et sa campagne n'ont pas hésité à mettre cela en avant ces derniers jours. Le démocrate a avant tout comparé l'imposition de son rival a celui d'enseignants, qui paient bien plus que 750 dollars à l'année.