Le milliardaire John McAfee arrêté en Espagne

Une arrestation digne d'un film d'action. La police espagnole a confirmé, mardi 6 octobre, avoir arrêté John McAfee. Ce milliardaire américain, fondateur des logiciels antivirus du même nom, était recherché par les Etats-Unis à la suite d'une monumentale évasion fiscale.

Il avait annoncé qu'il ne paierait plus jamais d'impôts, mais il devra rendre des comptes devant la justice.

John McAfee, 75 ans, a été arrêté, samedi 3 octobre, à l'aéroport de Barcelone, en Catalogne espagnole, au moment où il allait prendre un vol à destination d'Istanbul, en Turquie, ont confirmé les autorités espagnoles.

Il est reproché au sulfureux homme d'affaires, actuellement en détention provisoire en Espagne dans l'attente de son extradition vers les Etats-Unis, d'avoir dissimulé à l'administration fiscale de son pays, des dizaines de millions de dollars de revenus entre 2014 et 2018.

Selon l'acte d'accusation publié la veille par un procureur américain, John McAfee se serait ainsi fait verser ses revenus perçus sur la période sur des comptes bancaires et des crypto-monnaies au nom de tiers afin d'échapper au fisc.

Sur les réseaux sociaux, sa femme, Janice McAfee, a confirmé, via un communiqué, l'arrestation de son époux. «Ce qui se dit est vrai, John est en ce moment en prison en Espagne. Je ne peux pas donner plus de détails, mais je peux dire en revanche que nous sommes en contact avec ses avocats et que John va bien», a-t-elle écrit sur Twitter.

