Facebook et Twitter censurent Donald Trump pour ses infox sur le Covid-19

Ce n'est pas la première fois et peut être pas la dernière : Donald Trump a une nouvelle fois été sanctionné par Facebook et Twitter. Cette fois-ci les deux réseaux sociaux lui reprochent d'avoir minimisé la gravité du Covid-19, en affirmant que la grippe saisonnière pouvait être plus meurtrière.

Après trois jours d'hospitalisation en raison d'une contamination au coronavirus, le président américain, de retour à la Maison Blanche, a repris ses vieilles habitudes et notamment une activité soutenue sur les réseaux sociaux.

Flu season is coming up! Many people every year, sometimes over 100,000, and despite the Vaccine, die from the Flu. Are we going to close down our Country? No, we have learned to live with it, just like we are learning to live with Covid, in most populations far less lethal!!!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 6, 2020