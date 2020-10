Donald Trump relaie l'article d'un site parodique sur Twitter

Donald Trump a offert une visibilité mondiale à un site parodique américain ce jeudi en relayant un de ses articles sur son propre compte Twitter. Une publication accompagnée d'un commentaire qui laisse penser que le dirigeant a pris l'information très au sérieux.

«Twitter ferme tout le réseau pour ralentir la diffusion des nouvelles négatives sur Joe Biden». C'est le titre de l'article que le site parodique babylonbee.com a diffusé afin de rebondir avec humour sur la panne du réseau social survenue dans la nuit du 15 au 16 octobre outre-Atlantique.

Une «blague» que Donald Trump a lui-même relayée, la prenant visiblement pour une information fiable. «Wow, cela n'a jamais été fait dans l'histoire. Cela inclut sa très mauvaise interview d'hier soir. Pourquoi Twitter fait-il cela ? Il faut faire davantage attention à Sleepy Joe (Joe Biden, ndlr) & Big T (Twitter, ndlr)», a écrit le président américain en relayant l'article.

Twitter Shuts Down Entire Network To Slow Spread Of Negative Biden News https://t.co/JPmjOrKPcr via @TheBabylonBee Wow, this has never been done in history. This includes his really bad interview last night. Why is Twitter doing this. Bringing more attention to Sleepy Joe & Big T

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 16, 2020