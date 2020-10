L’Inde soutient la France victime de boycott avec le hashtag #StandwithFrance

Les Indiens contre-attaquent. En réponse aux appels au boycott de produits français dans plusieurs pays musulmans, des internautes indiens ont lancé une offensive sur Twitter avec l’hashtag #StandwithFrance.

Dans la plupart de leurs tweets, les Indiens martèlent leur soutien à la France «contre le terrorisme islamique». Le mouvement a pris une telle ampleur que l'hashtag s'est retrouvé dimanche parmi les top tweets en Inde.

The support from india to france



.



Terrorism is biggest prob in the world and all terrorist are came from on e relegion



.



India always stand with france to fight against terrorist #StandWithFrance pic.twitter.com/UIKNn2yZqP

— Gajendra Chauhan (@Gajjusay) October 25, 2020