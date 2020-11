La source d'un mystérieux signal radio pour la première fois identifiée à l'intérieur de notre galaxie

Les sursauts radio rapides (FRB pour Fast radio burst) fascinent les astronomes depuis leur découverte, en 2007. Ces courtes impulsions d'ondes radio détectées dans l'espace ne durent qu'une fraction de seconde, mais peuvent dégager plus d'énergie que le Soleil. Leur origine, qui reste mystérieuse, se révélait toujours très lointaine. En tout cas jusqu'ici.

Pour la première fois, des scientifiques ont pu observer un FRB dans notre propre galaxie, plus proche qu'aucun autre n'avait jamais été détecté auparavant. Mieux, sa source a été identifiée : il s'agirait d'un magnétar de la Voie lactée.

Never before have astronomers traced fast radio bursts so close to home.





On April 28, 2020, the STARE2 project, operated by Caltech and @NASAJPL, identified such an event, stemming from a magnetar in our own galaxy—the most powerful radio burst ever detected in the Milky Way. pic.twitter.com/JAOElUiaje

