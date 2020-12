Une pub Nike contre le racisme fait polémique au Japon

Nike dans la tourmente au Japon. Son dernier spot publicitaire suscite la controverse, des internautes appelant même au boycott de la marque.

La publicité de deux minutes montre trois adolescentes victimes de racisme et de harcèlement retrouver confiance en elles en jouant au football. La championne de tennis Naomi Obasa, née au Japon d’une mère japonaise et d’un père haïtien fait même une brève apparition dans le film, sur le smartphone de l’une des protagonistes.

Dévoilé le 28 novembre, le spot totalisait ce vendredi plus de 10 millions de vues sur YouTube, 16,5 millions sur Twitter et était largement commenté.

Car si l’intention de Nike était de montrer que le sport peut aider à retrouver confiance en soi face aux discriminations, de nombreux internautes ont fait part de leur colère, estimant notamment que la marque ne connaît pas la réalité du Japon.

«C’est Nike qui a des préjugés», «C’est vraiment dangereux car cela conduit à la division. Et ils gagnent de l’argent en plus», pouvait-on lire. D’autres ont également annoncé qu’ils boycottaient la marque désormais : «Je n’achèterai plus Nike pour moi ou pour mes enfants».

De nombreux autres internautes ont à l’inverse salué l’initiative de Nike de parler des discriminations.

Inspiré de vrais témoignages

De son côté, un porte-parole de Nike Japon a expliqué à CNN que la publicité avait été inspirée par les témoignages d’athlètes. «L'objectif de ce film est de défendre le sport en tant que moyen de permettre aux jeunes de créer le changement qu'ils souhaitent voir […] La discrimination est un problème mondial et elle existe dans le monde entier. Les témoignages de ces vrais athlètes nous ont incités à agir et à parler plus ouvertement du harcèlement et de la discrimination», a-t-il expliqué au média américain.