Vidéo : un homme abattu par la police après avoir ouvert le feu devant une cathédrale de New York

Un homme a été abattu par la police après avoir ouvert le feu sur les marches de la cathédrale St. John the Divine, à Manhattan (New York), samedi après-midi. Une centaine de personnes, qui sortait d'une messe de Noël, était présente sur les lieux au moment des faits.

Selon les informations communiquées par la police new-yorkaise lors d'une conférence de presse, le tireur détenait une arme dans chaque main, et tirait dans les airs.

Dramatic footage of a gunman who began shooting at the end of a carol service at a cathedral in #NewYork .





Police officers bravely run towards the man. Reports suggest this may tragically have been a case of 'death by cop.'

