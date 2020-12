Le marchand d'art suisse voulait-il piéger un agent du fisc avec une escort girl ?

Une femme a fait la semaine dernière un signalement au Parquet de Paris où elle accuse Yves Bouvier, le marchand d'art suisse, de lui avoir demandé de piéger son contrôleur fiscal pour invalider l'enquête le visant.

Ancienne escort girl, la femme de 49 ans affirme qu'en 2017, à la demande du marchand d'art, elle devait faire venir l'agent du fisc suisse dans un appartement d'Yves Bouvier à Paris. «Je devais le séduire pour qu'il se rende dans cet appartement. Un autre employé [...] était chargé de le photographier [dans ce lieu] pour le piéger», explique celle que nous appellerons Mathilde*, dans le signalement au procureur de Paris que nous avons pu consulter. Objectif pour le riche marchand d'art : faire tomber toute l'enquête fiscale dont il faisait l'objet en discréditant l'agent du fisc suisse. «[Il] aurait été pris en photo dans un appartement, propriété d'une personne sur laquelle il était chargé d'enquêter et à Paris, donc dans une ville où il n'avait pas le droit d'enquêter», poursuit Mathilde.

Finalement, selon elle, le subterfuge n'aurait pas pu être mené à bien pour des raisons personnelles indépendantes de sa volonté et de celle de son commanditaire. Mais elle explique qu'elle fait ce signalement à la justice française par «peur d'être condamnée pour avoir commis de tels faits que [je] sais illégaux». Pour prouver ses dires, elle transmet à la justice une conversation entre Yves Bouvier et elle, enregistrée à son insu. On y entend un homme dire «On va le piéger, je t'assure», puis «c'est juste dire comme quoi il y a un vice de procédure parce qu'il va enquêter à l'étranger sur Monsieur Bouvier».

Une conversation, qui, «si elle existe, reste à authentifier», rétorque Maître Philippe Valent, l'avocat d'Yves Bouvier qui ajoute : «ce sont des accusations farfelues. Les faits dénoncés n'ont jamais eu lieu et n'ont même jamais été tentés».

La femme qui l'accuse l'avait déjà mis en cause dans une tout autre affaire, celle concernant Zahia Dehar, une prostituée mineure qui aurait eu en 2010 des relations sexuelles avec des footballeurs.