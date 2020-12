Brexit : Le Royaume-Uni et l'Union européenne sont arrivés à un accord

Londres et Bruxelles ont finalisé l'accord commercial post-Brexit qu'ils négociaient depuis dix mois. Un accord historique qui leur permettra d'éviter in extremis un "no deal" dévastateur pour leurs économies en fin d'année.

"Cet accord protégera les intérêts européens et cet accord est aussi, je le crois, dans l'intérêt du Royaume-Uni", s'est félicitée la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, lors d'une conférence de presse. "Il posera les fondations solides d'un nouveau départ avec un ami de longue date", a-t-elle ajouté, saluant un "bon accord, "équilibré" et "juste".

"L'accord a été trouvé", a pour sa part twitté le Premier ministre britannique Boris Johnson, accompagné d'une photo de lui exultant, bras écartés et pouces levés.

The deal is done. pic.twitter.com/zzhvxOSeWz — Boris Johnson (@BorisJohnson) December 24, 2020

Le Royaume-Uni restera l'"ami", "l'allié" et "le premier marché" de l'Union européenne malgré le Brexit, a assuré jeudi le Premier ministre Boris Johnson après la conclusion avec Bruxelles d'un accord commercial "bon pour toute l'Europe".

"Je le dis directement à nos amis et partenaires de l'UE: je pense que cet accord signifie une nouvelle stabilité et une nouvelle certitude dans ce qui était une relation parfois acrimonieuse et difficile", a déclaré M. Johnson lors d'une conférence de presse. "Nous serons votre ami, votre allié, votre soutien et ne l'oublions pas, votre premier marché parce que, même si nous avons quitté l'UE, ce pays reste culturellement, émotionnellement, historiquement, stratégiquement et géopolitiquement attaché à l'Europe", a-t-il poursuivi.

Boris Johnson : « C’est un accord qui est bon pour toute l’Europe » pic.twitter.com/FhCd2nLmqE — CNEWS (@CNEWS) December 24, 2020

Emmanuel Macron satisfait

"L’unité et la fermeté européennes ont payé", s'est de son côté félicité Emmanuel Macron après la conclusion d'un accord commercial entre l'UE et le Royaume-Uni sur leurs relations post-Brexit.

"L’accord avec le Royaume-Uni est essentiel pour protéger nos citoyens, nos pêcheurs, nos producteurs. Nous nous assurerons que c’est bien le cas", a averti cependant le président français sur Twitter, ajoutant que "l’Europe avance et peut regarder vers l’avenir, unie, souveraine et forte".

Angela Merkel "confiante"

La chancelière allemande Angela Merkel s'est dite "confiante" dans le fait que l'accord obtenu jeudi à l'arrachée entre l'Union européenne et le Royaume-Uni sur leur future relation commerciale constituait "un bon résultat". "Je suis très confiante dans le fait que nous avons ici un bon résultat", a affirmé la dirigeante dans un bref communiqué. "Avec cet accord, nous jetons les bases d'un nouveau chapitre dans nos relations. Le Royaume-Uni continuera d'être un partenaire important pour l'Allemagne et pour l'Union européenne en dehors de l'Union européenne".

Le Premier ministre irlandais, Micheal Martin, a lui aussi salué jeudi cet accord, se réjouissant que soit évité le retour d'une frontière physique sur l'île d'Irlande. "Un accord de Brexit est vraiment le bienvenu après quatre longues années de négociations", a réagi M. Martin, estimant qu'il permettra de se concentrer désormais sur "notre gestion d'une bonne relation dans les années à venir".