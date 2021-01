Etats-Unis : les 3 dates de janvier qui peuvent changer le visage de l'Amérique

Un mois mouvementé. Après une élection presque sans fin le 3 novembre dernier, janvier doit conclure un des feuilletons les plus atypiques de l'histoire politique américaine. Reste à savoir quel visage aura le pays après les semaines à venir.

5 janvier : la course au sénat

Avant même son entrée à la Maison Blanche, Joe Biden connaît une élection décisive. Deux sièges restent vacants au Sénat, et sont soumis au vote en Géorgie. Si les électeurs de cet Etat choisissent d'élire deux démocrates, alors l'institution sera divisée à égalité entre les deux partis. Kamala Harris, qui sera la présidente du Sénat en tant que vice-présidente du pays, aura alors le vote décisif. Tout autre résultat fera basculer cette chambre du Congrès du côté des républicains, ce qui handicapera considérablement Joe Biden pour nommer des membres de cabinet, des juges ou encore passer ces textes de loi.

Pour le moment, les sondages sont incapables de donner un véritable favori pour l'un ou l'autre des sièges disponibles. La course est si serrée que Donald Trump comme Joe Biden se rendent ces prochains jours en Géorgie pour faire campagne. Reste à savoir qui en sortira vainqueur.

6 janvier : confirmation de Joe Biden et manifestation

Une fois ses membres élus, le Sénat se réunit pour valider le vote des grands électeurs à Washington D.C. Sans surprise, Joe Biden devrait l'emporter malgré la fronde de onze élus républicains comme Ted Cruz. Une fois le résultat certifié, plus rien n'empêchera Joe Biden d'être investi président du pays.

Mais Donald Trump n'a pas dit son dernier mot. Pour contre-attaquer, le président sortant organise une grande manifestation de ses supporters dans la capitale américaine. L'objectif est d'arrêter «le vol» selon ses tweets. Dans une vidéo publiée par son compte ce 2 janvier, son équipe assure qu'il pourrait s'agir du «plus gros événement dans l'histoire de Washington D.C».

20 janvier : inauguration de Joe Biden

Un point final et le début d'un nouveau chapitre à la fois. Le 20 janvier prochain, Joe Biden va prêter serment et entrer à la Maison Blanche en tant que 46ème président des Etats-Unis d'Amérique. La journée s'annonce électrique, et l'on ne sait pas encore tout à fait comment celle-ci se déroulera. Entre le refus par Donald Trump d'accepter sa défaite et la pandémie de coronavirus toujours aussi importante aux Etats-Unis, le protocole pourrait être largement modifié. Le président sortant accueillera-t-il les époux Biden à leur arrivée comme cela se fait traditionnellement ? Impossible de le dire avec certitude, même si celui-ci a promis qu'il quitterait bien le bâtiment si le vote des grands électeurs était confirmé.