DIRECT - Investiture : Joe Biden a signé plusieurs décrets, dont le retour dans l'accord de Paris sur le climat

Jour J pour Joe Biden : le nouveau président des Etats-Unis va prêter serment ce mercredi 20 janvier à midi, heure locale (18h en France) à Washington. Donald Trump, qui n'a toujours pas digéré sa défaite, boudera la cérémonie. Barack Obama, George W. Bush et Bill Clinton seront, eux, aux premières loges, avec un dispositif de très haute sécurité. Suivez les dernières informations sur cette journée historique.

Joe Biden a affirmé que son prédécesseur Donald Trump lui avait laissé avant de s'envoler pour la Floride. "Le président a écrit une lettre aimable", a-t-il indiqué sans dévoiler plus de détails, soulignant que cela relevait du domaine "privé".

Le tout nouveau président signe plusieurs décrets, dont un sur la pandémie et un autre sur le retour dans l'accord de Paris sur le climat.

Joe Biden est arrivé à la Maison Blanche. Après les cérémonies et la rapide parade inaugurale, le reste de la journée devrait être consacré à la signature de décrets présidentiels. Depuis plusieurs jours, son équipe annonce vouloir avancer très rapidement sur plusieurs dossiers, à commencer par l'épidémie de coronavirus.

Alors que le président approche sous escorte de la Maison Blanche, il est à signaler qu'aucun débordement de la part du public n'a été signalé pour le moment. 25.000 soldats de la garde nationale ont été mobilisé pour l'événement en plus des forces de l'ordre habituelles en raison de l'invasion du Capitole le 6 janvier dernier.

Joe Biden a pris la route pour la Maison Blanche. Il devrait y signer plusieurs décrets présidentiels concernant la pandémie de coronavirus, mais également sur d'autres dossiers allant de l'écologie à l'immigration. Une bonne partie de ces décisions auront pour objectif de défaire en partie la présidence de Donald Trump.

Les trois anciens présidents et Joe Biden ont assisté à la cérémonie au cimetière militère d'Arlington. Seuls Jimmy Carter, pas assez en forme pour faire le voyage, et Donald Trump n'étaient pas présents. Cet hommage aux militaires américains à un symbole particulier pour Joe Biden, puisque son fils Beau, décédé d'une tumeur au cerveau en 2015, était un vétéran de la guerre en Irak. Il considérait son aîné comme son héritier politique, à tel point qu'hier, il disait encore : «c'est lui que nous devrions présenter comme président».

Comme le veut la tradition pour symboliser une passation de pouvoir pacifique, Joe Biden a revu les troupe au Capitole. Il prévoit désormais de se rendre au cimetière militaire national d'Arlington. Il doit déposer une gerbe sur la tombe du soldat inconnu au côté des anciens présidents Barack Obama, George W. Bush et Bill Clinton.

Les parlementaires du Congrès ont offert des cadeaux au président Joe Biden. Parmi ceux-ci, l'on retrouve des vases en cristaux symbolisant l'arrivée au pouvoir du démocrate. «Ils représentent les espoirs et la foi que les Américains ont placés en vous», a expliqué la sénatrice Amy Klobuchar. Mitch McConnell, leader des républicains au Sénat a quant à lui offert des drapeaux américains qui ont flotté au-dessus du Capitole.

Emmanuel Macron a félicité Joe Biden et Kamala Harris dans un tweet. Il a également salué «le retour des Etats-Unis au sein de l'Accord de Paris pour le climat : Welcome back!». Le retour au sein de l'Accord est en effet une promesse de longue date de la part de Joe Biden.

Le premier tweet en tant que président de Joe Biden n'aura pas mis longtemps à venir. «Il n'y a pas de temps à perdre pour s'attaquer à la crise que nous affrontons. C'est pourquoi aujourd'hui, je me dirige vers le bureau ovale afin de travailler à délivrer des mesures audacieuses et immédiates pour les familles américaines», peut-on lire.

There is no time to waste when it comes to tackling the crises we face. That's why today, I am heading to the Oval Office to get right to work delivering bold action and immediate relief for American families.

