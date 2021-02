A 4 ans, elle découvre une empreinte de dinosaure de 220 millions d'années

Lily Wilder a beau être âgée de seulement 4 ans, cette petite fille britannique est déjà une redoutable observatrice. Car alors qu'elle se promenait, le mois dernier, sur une plage du pays de Galles avec son père, elle a découvert une empreinte de dinosaure, vieille de 220 millions d'années.

«L'empreinte se trouvait sur un rocher bas, à hauteur d’épaule de Lily, et elle l’a vue. Elle est heureuse mais ne saisit pas vraiment à quel point c’est incroyable», a raconté sa mère, Sally, à différents médias anglo-saxons.

Four-year-old Lily Wilder discovered a dinosaur footprint whilst out for a walk with her family in Barry. The footprint is 220m years old. The whole family joined @reetacbbc on BBC News to tell us about when they realised they'd found something spectacular!



