Au Japon, le parti au pouvoir veut bien intégrer plus de femmes, à condition qu'elles ne parlent pas

Des femmes, oui, mais seulement si on ne les entend pas. Face aux critiques concernant le manque de représentation féminine au sein du Parti libéral démocrate (LDP) japonais, le secrétaire général, Toshihiro Nikai, a proposé d'intégrer cinq femmes parlementaires aux réunions du conseil d'administration... à condition qu'elles ne prennent pas la parole.

«Il s'agit de les laisser jeter un coup d'oeil», a-t-il précisé mardi 16 février, lors d'une conférence de presse. Le secrétaire général du LDP, âgé de 82 ans, explique alors que cela doit permettre aux femmes du parti d'observer le processus de prise de décisions, mais certainement pas d'y prendre part. Si elles veulent exprimer une opinion, ces «observatrices» ne pourront que la soumettre séparément, au bureau du secrétariat.

According to their views, men will take care of women as long as women don't threaten them and stay on their lane. Women are treated as second-class citizens forever here in Japan.

— Mieko Kawakami (@mieko_kawakami) February 17, 2021