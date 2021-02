Vidéo : en Italie, des centaines de cercueils à la mer après l'effondrement d'un cimetière

Construit il y a plus de 100 ans, le cimetière de Camogli, en Italie, ne sera plus jamais le même. Situé près de Gênes, sur la côte, il s'est partiellement effondré, lundi 22 février, à la suite d'un glissement de terrain qui a entraîné la chute de deux chapelles et de centaines de cercueils dans la mer.

Qualifiant l'événement de «catastrophe inimaginable», le maire de Camogli, Francesco Olivari, estime que plus de 200 sépultures ont ainsi fini à l'eau. La protection civile fait pour l'instant état de dix cercueils récupérés, précisant que le sort des autres «dépendra de la mer dans les jours à venir».

Selon Il Secolo XIX, les cause de cet éboulement «ne sont pas encore claires». Des travaux de maintenance étaient en cours le long de la côte lorsque les ouvriers ont remarqué des fissures dans la roche. Leur travail a donc été interrompu et le cimetière a été fermé, par mesure de sécurité.

Après l'éboulement, une équipe de géologues, équipée de drones, a été dépêchée sur place afin d'évaluer l'étendue des dégâts ainsi que le risque de connaître un autre glissement de terrain.

Francesco Olivari insiste sur le fait que cette zone, «très fragile», «est sujette à ce type d'effondrement». Le maire de Camogli assure que ce genre d'événement «est très difficile à détecter ou à prévoir».

Des plongeurs ont été mobilisés afin de venir en aide aux policiers et pompiers «pour organiser les opérations et récupérer les cercueils tombés à l'eau». Pour éviter qu'ils dérivent au large, l'autorité portuaire de Gênes a bouclé la zone côtière située sous le cimetière.

A voir aussi