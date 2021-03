Euromillions : ils passent à côté du jackpot historique à cause d'un paiement refusé

Rachel Kennedy, une Britannique de 19 ans, avait pour habitude de jouer ses numéros préférés à l'Euromillions via un abonnement en ligne censé générer automatiquement sa grille fétiche à chaque tirage.

Vendredi dernier, alors que le pactole mis en jeu atteignait les 210 millions d'euros, les numéros 6, 12, 22, 29, 33 et les étoiles 6 et 11 sont tombés. Soit la combinaison exacte jouée par Rachel depuis cinq semaines.

«Je suis allé sur l'application, il était écrit 'winning match' ('combinaison gagnante') et je me suis dit : 'Oh mon Dieu, j'ai gagné'», témoigne-t-elle. Mais sa joie ne fut que de courte durée, le prélèvement automatique sur son compte n'ayant en réalité pas été exécuté.

«J'ai appelé la loterie nationale en pensant que j'avais gagné 182 millions de livres. Ils m'ont alors répondu : 'Oui, vous avez les bons numéros mais vous n'aviez pas les fonds nécessaires sur votre compte pour procéder au paiement du ticket, donc il n'a pas été accepté'».

Pas du genre à se laisser abattre, Rachel demeure décidée à remporter un jour le gros lot. Par superstition, elle a choisi, pour cela, de changer l'ensemble de sa grille préférée...