Joe Biden trébuche trois fois en montant dans l’avion présidentiel

Le président américain se serait certainement passé de cette image. Joe Biden a en effet chuté plusieurs fois en montant dans son Air Force One, évitant une plus lourde chute encore.

L’image fait déjà le tour du monde, et le président des États-Unis ne manquera pas d’être raillé. Peut-être voulait-il quitter Washington le plus vite possible, en tout cas Joe Biden a tenté de gravir les marches menant à son avion de manière plutôt rapide. Manque de bol, sa foulée énergique a eu raison de lui.

FLASH - Joe #Biden a trébuché dans les escaliers alors qu'il montait dans l'avion présidentiel, le Air Force One, qui doit l'emmener à #Atlanta où il doit rendre hommage aux victimes d'actes anti-asiatiques. (via @TheHill)pic.twitter.com/bddSAYur83 — Mediavenir (@Mediavenir) March 19, 2021

La vidéo fait déjà le tour des réseaux sociaux, et a évidemment déjà été détournée.

Du côté de la Maison Blanche, on a rapidement assuré que le président, qui s’est envolé pour Atlanta afin d’y rendre hommage aux victimes d’actes anti-asiatiques, était en pleine forme. Et que ses chutes sont sans gravité.