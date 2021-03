Colombie : une mission d'urgence pour sauver 11 mineurs bloqués sous terre

Une véritable course contre la montre. Après une inondation qui a eu lieu dans le nord-ouest de la Colombie, 11 travailleurs sont coincés sous terre dans une mine d'or illégale située à Neira.

Une vaste opération de sauvetage est organisée pour tenter de les tirer d'affaire. Devant les médias, ce 29 mars, Luis Velasquez, gouverneur du département de Caldas, où se trouve la mine, a expliqué espérer pouvoir les sortir de là «dans moins de 48h».

Les travailleurs sont coincés dans un puits à 17 mètres de profondeur. Pour tenter de les dégager, les secours ont mis en place des pompes à eau. Cependant, si les autorités se veulent optimistes, le travail reste difficile. «Nous avons des problèmes car la communication est très difficile, l'accès à la zone aussi», a admis le ministre des Mines et de l'Energie, Diego Mesa, dans une vidéo transmise aux médias.

En medios de comunicación conté cómo avanza la búsqueda de las 11 personas desaparecidas en el accidente en una explotación no autorizada, en Neira, Caldas.





A pesar de las dificultades, seguimos adelante de la mano de autoridades locales y organismos de emergencia.

Un accident qui souligne un problème important

Ce genre d'incident n'est malheureusement pas rare dans un pays riche en or. Depuis le début de l'année, selon l'Agence nationale des mines, 33 personnes ont déjà perdu la vie dans des circonstances semblables. Selon le parquet, les revenus des exploitations minières illégales sont plus importants que ceux du trafic de drogue. De quoi attirer des groupes armés et autres organisations clandestines.

Récemment, le président Ivan Duque avait envisagé de mettre en place un système de centralisation pour la vente d'or dans le pays, de manière à mieux contrôler les mines, et ainsi réduire le crime. La banque centrale colombienne avait ce rôle jusqu'en 1991, date à laquelle le marché s'est libéralisé. En parallèle, une unité militaire spéciale a été lancée pour mener des opérations contre les mines illégales. Mais outre cela, l'enjeu est également environnemental. En effet, ces exploitations illégales accélèrent notamment la déforestation dans la région.