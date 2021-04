Colère après le traitement accordé à Ursula von der Leyen en Turquie

La rencontre devait améliorer les relations entre la Turquie et l'Union européenne. Il n'en sera peut-être rien après une gaffe protocolaire qui a vu la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen être reléguée au second plan.

Celle-ci rencontrait le président turc Recep Tayyip Erdogan en compagnie du président du Conseil européen Charles Michel. Mais au moment d'arriver dans une salle dédiée à la réunion, un malaise se fait ressentir : seules deux chaises ont été prévues. Sans y réfléchir à deux fois, les deux hommes s'assoient, laissant l'Allemande pantoise.

Meeting between two EU leaders and Turkish president Erdogan.



European Commission President Ursula von der Leyen the only one who didn’t get a chair.





Protocol officers everywhere are screaming. pic.twitter.com/NTwhUJa922

— ian bremmer (@ianbremmer) April 7, 2021