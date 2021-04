Mort du prince Philip : le monde entier salue la mémoire de l'époux de la Reine Elizabeth II

Le Prince Philip Mountbatten est décédé ce vendredi à l’âge de 99 ans. Les réactions venues du monde entier pleuvent pour saluer la mémoire de celui qui a accompagné la Reine Elizabeth pendant près de sept décennies.

Le site de la famille royale s'est paré de noir, quelques instants seulement après l'annonce du décès du prince. « C'est avec une profonde tristesse que Sa Majesté la Reine a annoncé le décès de son époux bien-aimé, Son Altesse Royale le Prince Philip, duc d’Edimbourg», a indiqué la famille royale sur Twitter ce vendredi. « Son Altesse Royale est décédée paisiblement ce matin au château de Windsor », « La famille royale se joint aux gens du monde entier pour pleurer sa perte. D'autres annonces seront faites en temps voulu », ajoute le communiqué de Buckhingham Palace.

Le duc et la duchesse de Cambridge ont repris sur leur compte Instagram le même communiqué pour annoncer le décès du prince Philip.

« Il a conduit la famille royale tout au long de ces années aux côtés de la reine », a déclaré Boris Johnson. « Nous saluons son travail extraordinaire (...) La nation a une dette envers lui », a ajouté le Premier ministre britannique, qui a été un des premiers à réagir à la triste nouvelle lors d'une conférence de presse exceptionnelle devant Downing Street.

Le prince Philip «incarnait une génération qu’on ne reverra jamais», a dit le premier ministre australien Scott Morrison, qui a ordonné la mise en berne des drapeaux. «Toute la famille du Commonwealth se rassemble dans la peine et la gratitude pour le décès et la vie du prince Philip. Que Dieu vous bénisse, de la part de tous ici en Australie», a-t-il déclaré.

Le ministre des Affaires étrangères allemand a salué la «longue vie au service de son pays» du prince Philip, et présenté ses condoléances à la famille royale. «Nous sommes profondément attristés par la perte de Son Altesse Royale le Prince Philip. Nos pensées et nos prières vont à la famille royale, au peuple du Commonwealth et à tous ceux qui l’aimaient tendrement. Il a vécu une longue vie au service de son pays», a déclaré sur Twitter Heiko Maas.

«Attristé d’apprendre la mort de Son Altesse Royale, le prince Philip, duc d’Édimbourg. Nos pensées et nos prières accompagnent la reine Elizabeth et le peuple du Royaume-Uni», a tweeté Micheal Martin, le Premier ministre irlandais.

De son côté, George W. Bush a déclaré que le prince Philip «représentait le Royaume-Uni avec dignité». «Tout au long de sa longue et remarquable vie, il s’est consacré à de nobles causes et aux autres. Il a représenté le Royaume-Uni avec dignité et a apporté une force et un soutien sans limites à la couronne», a ajouté l’ancien président des États-Unis.

«J’exprime mes plus sincères condoléances à sa majesté la reine Elizabeth, au prince Charles, à la famille royale et au peuple britannique pour le décès du duc d’Edimbourg. Le prince Philip sera très regretté en Israël et dans le monde», a écrit sur Twitter le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu.

Tony Blair salue la mémoire d’un homme «déterminé» et «courageux». «Il sera évidemment particulièrement reconnu pour son soutien remarquable et inébranlable à la reine pendant tant d’années. Cependant, il doit également être salué et célébré à part entière comme un homme de prévoyance, de détermination et de courage», a tenu à souligner l'ancien Premier ministre britannique, décrivant le prince Philip comme «en avance sur son temps».

«Aujourd'hui, nous pleurons la perte d'un homme extraordinaire, qui a consacré sa vie au service public et à l'aide aux autres », a écrit le maire de Londres Sadiq Khan.

La Première ministre écossaise Nicola Sturgeon a exprimé quant à elle ses « profondes condoléances ».

Le secrétaire d’Etat chargé des Affaires européennes, Clément Beaune, a rendu hommage à « une grande figure du siècle pour le Royaume-Uni ».