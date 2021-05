Tunisie : au moins 17 migrants disparus après le naufrage de leur bateau

Au moins 17 migrants sont portés disparus après le naufrage en Méditerranée de leur embarcation retrouvée, jeudi, au large de la Tunisie. Deux rescapées sont hospitalisées.

«Au moins 17 migrants se seraient noyés (...), selon les deux survivantes», a indiqué sur Twitter la porte-parole de l'OIM, Safa Msehli.

At least 17 migrants drowned off the Tunisian coast today according to two survivors rescued by authorities.





The boat reportedly departed from Zwara, #Libya two days ago.

— Safa Msehli (@msehlisafa) May 13, 2021