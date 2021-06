Les Maoris auraient été les premiers à découvrir l'Antarctique

Pendant des décennies, les historiens et scientifiques ont cru que l'Antarctique avait été découvert par les Occidentaux. Mais une nouvelle étude, publiée récemment, vient jeter un pavé dans la mare en affirmant que ce sont plus vraisemblablement les Maoris, qui de tous les humains, ont été les premiers à poser pied sur le «Continent Blanc».

D'une certaine manière, les recherches auraient ainsi jusqu'à présent sous-estimé l'apport considérable de ce peuple indigène de Nouvelle-Zélande dans la découverte du monde.

Pourtant, les voyages des Maoris jusqu'au continent le plus méridional du globe pourraient remonter au 7e siècle, soit bien avant l'arrivée des Européens, documentée, elle, au 19e siècle, comme l'affirme une étude publiée le 6 juin dernier dans la revue de la Royal Society of New Zealand.

«Nous avons trouvé des récits polynésiens de voyages inter-îles qui incluent des voyages dans les eaux antarctiques du navigateur Hui Te Rangiora et de son équipe à bord du navire Te Ivi O Atea, qui datent probablement du début du VIIe siècle», affirme ainsi Priscilla Wehi, biologiste et responsable en chef de cette enquête.

Pour arriver à cette conclusion, les chercheurs se sont notamment appuyés sur la tradition orale et donc les récits racontés de génération en génération dans les communautés maorie. De même, les scientifiques ont examiné différentes sculptures qui, d'après eux, représentent à la fois des voyageurs historiques maoris associées à des éléments de connaissances astronomiques et de navigation.

Par ailleurs, les chercheurs ont également trouvé une grande quantité de « littérature grise», c'est-à-dire des recherches effectuées hors cadre universitaire et hors champ académique, qui, s'ils l'admettent eux-mêmes n'ont pas encore été correctement examinées, font néanmoins elles aussi référence à des expéditions passées à destination de l'Antarctique.

When did exploration of the Southern Ocean really begin? We celebrate Māori voyaging, participation & leadership in many Antarctic spheres, from science to cultural expression @AntarcticHASS @AntarcticaNZ @GatewayAntarct1 https://t.co/0XOYC7VwQ5 1/n

— Priscilla Wehi (@CillaWehi) June 7, 2021