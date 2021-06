Jared Kushner, gendre et ancien conseiller de Donald Trump, va publier un livre

Un livre d'ores et déjà attendu. HarperCollins Publishers a annoncé ce 15 juin un accord avec Jared Kushner pour l'écriture d'un livre sur les quatre années de la présidence de Donald Trump.

Le gendre et ancien conseiller spécial du milliardaire va donc écrire un mémoire qui devrait être publié en 2022. Et les sujets ne manquent pas, tant Jared Kushner est devenu omniprésent à la Maison Blanche pendant l'ère républicaine. Moyen-Orient, réforme de la justice ou encore le développement des vaccins contre le coronavirus... Les dossiers qui lui étaient confiés sont nombreux et variés.

Le montant total de l'opération financière concernant le livre n'a pas été dévoilé. L'on sait cependant qu'il sera publié chez Broadside Books, une filiale d'HarperCollins spécialisée dans l'édition d'auteurs conservateurs. «Son livre sera le récit complet et définitif de l'administration et de la vérité sur ce qui se passe derrière les portes fermées», a déclaré Broadside.

Des maisons d'éditions frileuses

Comme le rappelle le Guardian, ce livre pourrait se retrouver en compétition avec un best-seller assuré : les mémoires de Donald Trump. L'ancien président a en effet assuré qu'il était en train d'écrire un livre, malgré le fait qu'aucune des principales maisons d'édition américaine ne semblent prête à se positionner sur le projet. «S'il ne peut même pas admettre qu'il a perdu l'élection, comment voulez-vous publier ça ?», a confié une source dans une maison d'édition prestigieuse à Politico.

Le sujet est d'autant plus complexe que des employés de ces entreprises ne souhaitent pas voir leur nom attaché à l'administration Trump. Lorsque l'accord entre Mike Pence et Simon & Schuster a été dévoilé pour un livre, plusieurs centaines de salariés ont signé une lettre ouverte pour marquer leur opposition. Quoi qu'il en soit, après le succès en librairie des mémoires de Barack Obama en 2021, l'année suivante s'annonce tout aussi chargée pour le milieu de la littérature politique américaine.