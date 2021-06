Pourquoi l'Australie et l'Unesco s'affrontent à propos de la Grande Barrière de corail

La Grande Barrière de corail doit-elle être classée parmi les sites «en danger» du patrimoine mondial ? Pour l'Unesco ça ne fait aucun doute, mais l'organisation se heurte au désaccord de l'Australie qui a annoncé, ce mardi 22 juin, son intention de s'opposer à ce projet.

Le gouvernement australien a pris cette décision après la publication d'un rapport préliminaire, lundi 21 juin, dans lequel l'Unesco recommande de rendre compte de la dégradation de la Grande Barrière de corail grâce au statut «en danger».

The UNESCO World Heritage Committee’s draft report says the #GreatBarrierReef should be listed as ‘in danger’. This is UNESCO’s most urgent status. The news brings shame on the Federal Govt, which is watching on as the Reef declines further - rather than fighting to protect it. pic.twitter.com/7xAzNiloH9

— Climate Council (@climatecouncil) June 22, 2021