Jeffrey Epstein : Virginia Roberts Giuffre porte officiellement plainte contre le prince Andrew pour abus sexuel

Près de deux ans après la mort de Jeffrey Epstein en prison, Virginia Roberts Giuffre, une des principales accusatrices dans l’affaire de trafic sexuel organisé par le milliardaire, vient officiellement de déposer plainte contre le prince Andrew.

La jeune femme de 38 ans accuse le duc d’York de l’avoir agressé sexuellement et de l’avoir violé à plusieurs reprises lorsqu’elle était mineure. Sa plainte a été déposé dans un tribunal de Manhattan, précise le site britannique BBC.com. Depuis plusieurs années, et notamment dans le documentaire «Jeffrey Epstein : pouvoir, argent et perversion» disponible sur Netflix, Virginia Roberts Giuffre a détaillé ses nombreuses entrevues avec le second fils de la reine Elizabeth II avec lequel elle était contrainte d’avoir des relations sexuelles tarifées à la demande de Jeffrey Epstein et Ghislaine Maxwell.

Cette plainte marque la première action légale de Virginia Roberts Giuffre à l’encontre du prince Andrew avec lequel elle apparaît sur une photographie datant de 2001 où on peut voir ce dernier mettre ses mains autour de la taille de la jeune femme – âgée de 17 ans à l’époque – en présence de Ghislaine Maxwell. Dans un entretien désastreux accordé à l’émission britannique «BBC Newsnight» en novembre 2019, le duc d’York avait été interrogé sur cette photographie, et les accusations de Virginia Giuffre Roberts à son encontre.

© D.R.

Le prince Andrew avait affirmé n’avoir aucun souvenir de leur rencontre, et n’avoir absolument rien à se reprocher. Il avait également déclaré n’avoir jamais regretté son amitié avec Jeffrey Epstein, même après que celui-ci ait été condamné par la justice pour sollicitations de prostituées mineurs en 2008, et accusé de «trafic sexuel». Peu de temps après cette interview, le duc d’York annonçait se retirer de la vie publique afin de protéger la famille royale britannique des retombées de l’affaire.

Le prince Andrew face aux autorités américaines

Dans la plainte déposée au tribunal de Manhattan, Virginia Roberts Giuffre explique avoir longtemps «craint pour sa vie et d’être blessée, ou de subir d’autres répercussions si elle désobéissait» au prince Andrew, à Jeffrey Epstein ou à Ghislaine Maxwell en raison de leur influence, de leur richesse, et de l’autorité. Elle précise également que le duc d’York était tout à fait conscient de son âge à l’époque et que cela ne l’a pas empêché de la violer afin de satisfaire ses désirs sexuels.

Dans l’émission britannique «BBC Newsnight», le prince Andrew avait affirmé vouloir coopérer avec les autorités américaines afin de faire la preuve de son innocence, et de partager les informations susceptibles d’aider l’enquête fédérale visant les agissements de Jeffrey Epstein. Pourtant, fin 2019, il avait refusé de répondre favorablement à la demande des autorités américaines d’être écouté dans l’affaire. «Jusqu’à aujourd’hui, le prince Andrew ne nous a offert aucune coopération», avait déclaré Geoffrey Berman, l’un des procureurs en charge de l’enquête (et démis de ses fonctions depuis) en janvier 2020.

Pour rappel, Jeffrey Epstein a été retrouvé mort dans sa cellule le 10 août 2019 alors qu’il devait être jugé, entre autres, pour conspiration et trafic de mineurs. Ghislaine Maxwell est actuellement en prison, dans l’attente de son procès où elle devra répondre lors des audiences de six chefs d'inculpation, notamment pour trafic de mineures et incitation à la prostitution entre 1994 et 2004.