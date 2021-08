Afghanistan : trois civils qui s'étaient accrochés au train d'atterrissage d'un avion pour fuir tombent en plein vol

Les vidéos montrant des scènes de panique à l'aéroport de Kaboul (Afghanistan) se multiplient sur les réseaux sociaux. Sur certaines, des civils tentent de monter sur des appareils en mouvement. Trois jeunes hommes seraient morts.

Les victimes se seraient agrippées au train d’atterrissage d’un avion C17 de l’US Air Force, ont rapporté plusieurs sources. Sur les images diffusées sur les réseaux, des corps tombent de l’appareil peu de temps après le décollage.

BREAKING: At least 2 people fall to their death after holding on to a plane as it takes off from Kabul Airport pic.twitter.com/m7XU8lwo5S — BNO News (@BNONews) August 16, 2021

Des habitants qui résident près de l’aéroport ont affirmé que les corps des jeunes hommes ont été retrouvés sur des maisons. Une information non confirmée par les instances officielles pour le moment.

Exclusive- A clear video (from other angle) of men falling from C-17. They were Clinging to some parts of the plane that took off from Kabul airport today. #Talibans #Afghanistan #Afghanishtan pic.twitter.com/CMNW5ngqrK — Aśvaka - آسواکا News Agency (@AsvakaNews) August 16, 2021

L'Afghanistan se trouve ce lundi aux mains des talibans après l'effondrement des forces gouvernementales et la fuite à l'étranger du président Ashraf Ghani, et des milliers de personnes tentent désespérément, dans un chaos total, de fuir le pays à l'aéroport de Kaboul.

Ils tentent de s'accrocher aux roues des avions

Une marée humaine s'est précipitée vers ce qui est la seule porte de sortie de l'Afghanistan, pour tenter d'échapper au nouveau régime que le mouvement islamiste, de retour au pouvoir après 20 ans de guerre, promet de mettre en place.

Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent des scènes de complète panique, comme ces centaines de personnes courant près d'un avion de transport militaire américain qui roule pour aller se mettre en position de décollage, pendant que certaines tentent follement de s'accrocher à ses flancs ou à ses roues.

#Afghanistan ceux qui essayent de fuir, au moins deux vont s’écraser sur les habitations de #Kaboul pic.twitter.com/APt3vDyM34 — Wassim Nasr (@SimNasr) August 16, 2021

Additional footage has started circulating of locals sitting on the C17 wheel apron earlier today as she taxied the runway in #Kabul, #Afghanistan pic.twitter.com/3X0Cul7l9f — Aurora Intel (@AuroraIntel) August 16, 2021

D'autres font apparaître des milliers de personnes attendant sur le tarmac même et des grappes de jeunes hommes, surtout, s'accrochant aux passerelles ou aux escaliers pour tenter de monter dans un avion.