Haïti : après le séisme, la dépression tropicale Grace menace le pays

Née le 14 août dans les eaux des Caraïbes, la tempête Grace, depuis rétrogradée au statut de dépression tropicale, continuait de menacer Haïti ce lundi 16 août. Alors que le pays a été touché par un violent séisme ayant fait des centaines de victimes, des pluies torrentielles pourraient mettre en danger les sinistrés.

Si la dépression s’est affaiblie, les vents devraient tout de même souffler jusqu’à 75 km/h avec de fortes pluies. Le National Hurricane Center, organisme basé en Floride aux États-Unis qui étudie les ouragans, a indiqué qu’à cause de l'eau qui devrait tomber, des inondations et des glissements de terrain pourraient avoir lieu lundi et mardi à Haïti.

La pluie pourrait fortement compliquer les recherches et les sauvetages sous les décombres, deux jours après qu’un séisme de magnitude 7.2 a frappé le pays, et tué plus de 1.800 personnes selon le dernier bilan officiel. Le tremblement de terre a également endommagé des bâtiments et abris qui servent en temps normal à accueillir et protéger les habitants en cas de tempête.

Médecins Sans Frontières, qui intervient sur place pour venir en aide aux victimes et aux sinistrés, s’inquiète de voir certaines routes et voies d’accès endommagées par le séisme, et ajoute que «le passage d’une tempête tropicale prévu à partir de lundi 16 (août) risque également de compliquer les déplacements par hélicoptère.»

Grace, septième tempête nommée de la saison 2021, a déjà frappé plusieurs îles de Caraïbes, notamment Porto Rico et les Îles Sous-le-Vent, ainsi que la République dominicaine. Ces prochains jours, la dépression devrait également toucher Cuba et le sud de la Floride, selon les prévisions des météorologues.

Une autre tempête tropicale plus puissante, Fred, qui est déjà passé au-dessus de la République dominicaine la semaine dernière, s’apprête également à toucher le sud des États-Unis, avec des vents de près de 100 km/h.