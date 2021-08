Boris Johnson annonce vouloir accueillir 20.000 Afghans qui ont travaillé pour le Royaume-Uni

Alors que des milliers d’Afghans cherchent à quitter leur pays désormais aux mains des Talibans, le Premier Ministre britannique Boris Johnson a annoncé vouloir accueillir 20.000 d’entre eux.

Dans un communiqué diffusé mardi soir, Boris Johnson a annoncé : «L'ambition du gouvernement britannique est que le nouveau programme de réinstallation des citoyens afghans permet de réinstaller 5.000 ressortissants afghans qui sont en danger en raison de la crise actuelle, au cours de sa première année.» Un programme qui sera ensuite réévalué , avec l’objectif d’accueillir au total 20.000 exilés afghans.

«La priorité sera donnée aux femmes et aux filles, ainsi qu'aux minorités religieuses et autres, qui sont les plus exposées aux violations des droits de l'homme et aux traitements déshumanisants des talibans» a ajouté le Premier Ministre, qui a convoqué ce mercredi les membres du Parlement, censés être en vacances jusqu’au début du mois de septembre, pour débattre de la situation en Afghanistan et présenter son programme d’accueil.

une «approche unifiée» de la communauté internationale

Depuis le week-end dernier, déjà 520 ressortissants britanniques, diplomates et employés afghans ont déjà quitté le pays à bord d’avions militaires du Royaume-Uni.

La ministre de l'Intérieur britannique, Priti Patel, a affirmé à la BBC que la mise en place de ce programme d’accueil allait «prendre du temps», et a refusé de donner un délai pour l’arrivée des 20.000 Afghans au Royaume-Uni. «Nous pourrions finir par en faire venir beaucoup plus [que 20.000], mais nous devons d'abord disposer des bases, des infrastructures et du soutien nécessaires», a-t-elle déclaré.

Souhaitant une «approche unifiée» de la gestion de la crise en Afghanistan, Boris Johnson avait appelé lundi à l’organisation d’un sommet virtuel du G7 (Allemagne, France, Italie, Canada, États-Unis, Japon et Royaume-Uni). Cette réunion devrait avoir lieu à la fin du mois d’août, et devrait notamment permettre de trouver des réponses communes à la menace terroriste.