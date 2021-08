«Pineapple Express» : l'opération secrète de vétérans américains qui a permis de secourir 500 Afghans

Ils ont décidé de prendre les devants. D'anciens combattants de l'armée américaine ayant servi en Afghanistan ont bénévolement exfiltré des centaines d'Afghans lors d'une opération baptisée «Pineapple Express».

Les personnes secourues sont principalement d'anciens agents des forces spéciales afghanes accompagnés de leur famille. Les vétérans qui ont pris part à la mission ont ainsi pu mettre en sécurité les hommes avec qui ils avaient travaillé du temps où ils servaient en Afghanistan.

«J'ai passé la majorité de ma carrière dans les opérations spéciales, et cela m'a permis de rencontrer beaucoup de gens qui ont vécu avec le peuple afghan, qui aiment le peuple afghan et qui ont été avec eux pendant 15, 20 ans», a déclaré le lieutenant-colonel à la retraite Russell Worth Parker, porte-parole du groupe, dans une interview donnée à ABC News. «Nous ne pouvions pas rester les bras croisés et regarder les gens que nous connaissons tomber vers un destin très, très certain», a-t-il ajouté.

Une mission secrète en collaboration avec l'armée américaine

Depuis mercredi, l'opération «Pineapple Express» a permis de mettre en sécurité au moins 500 Afghans. Une mission secrète menée en étroite collaboration avec les autorités américaines sur place, comme le rapporte la chaîne de télévision américaine qui a pu s'entretenir avec plusieurs membres de la «Task Force Pineapple».

L'évacuation s'est déroulée sur plusieurs nuits. Les Afghans pris en charge étaient escortés par petits groupes, parfois un par un, jusqu'à l'aéroport de Kaboul où ils étaient confiés à l'armée américaine.

A l'origine, le groupe d'anciens combattants s'était formé à la mi-août pour organiser la fuite d'un ancien commando afghan, membre de la «SEAL Team Six», une unité secrète américaine de lutte contre le terrorisme. Celui-ci était menacé de mort depuis plusieurs jours par les talibans. Finalement, ce sont plusieurs centaines d'anciens alliés des américains qui ont été secourus.