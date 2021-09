Le témoignage choc de deux journalistes afghans passés à tabac par les talibans

Taqi Daryabi et Nematullah Naqdi, deux journalistes afghans travaillant pour l’Etilaat Roz («Jour d’info»), l’un des principaux quotidiens d’Afghanistan, ont été tabassés par les talibans, alors qu’ils couvraient une manifestation de femmes pour défendre leurs droits à travailler et étudier, devant l’un des commissariats de Kaboul.

«Ils m'ont dit que c'était strictement interdit de filmer. Ils arrêtaient tous ceux qui filmaient, prenaient leurs téléphones», a expliqué à l’Agence France-Presse (AFP) Nematullah Naqdi, caméraman de 28 ans.

Il a raconté comment ils ont ensuite tenté de lui prendre sa caméra, puis est parvenu à leur échapper et à confier son matériel à une femme. Avant que les talibans ne finissent par le retrouver et le conduisent de force au commissariat, où il a été passé à tabac pendant dix à quinze minutes.

«Les talibans ont commencé à m'insulter, à me donner des coups de pied. Ils m'ont attaché les mains derrière le dos, m'ont mis au sol et m'ont frappé à coups de bâtons, de câbles, de tuyaux, tout ce qu'ils pouvaient trouver. Ils m'ont donné des coups de pied dans la tête, labouré le dos. J'ai cru qu'ils allaient me tuer», témoigne-t-il. Nematullah Naqdi a ensuite été transféré dans une cellule, à l’intérieur de laquelle il est regroupé avec quinze autres personnes. Parmi elles, Taqi, photographe de 22 ans, battu lui aussi.

«On était allongés sur le sol, on avait tellement mal qu'on ne pouvait plus bouger», a affirmé ce dernier. Finalement, le petit groupe a été libéré quatre heures plus tard.

Le gouvernement taliban a annoncé mercredi soir l’interdiction des manifestations «jusqu’à nouvel ordre», étape supplémentaire vers une répression toujours plus féroce.