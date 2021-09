Attentats du 11-septembre : une note déclassifiée du FBI évoque la possible implication de l’Arabie saoudite

Hébergeant sur son sol 15 des 19 pirates de l’air ayant commis les attentats terroristes du 11-Septembre, l’Arabie saoudite est au centre de l’attention américaine dans l’enquête sur ce fait tragique.

Attendue par de nombreux américains, qui faisaient notamment pression sur leur président Joe Biden en amont des commémorations du 11-Septembre, la déclassification d’un document lié à l’enquête a permis de faire la lumière sur l’implication supposé du gouvernement saoudien.

Le document de 16 pages publié par le FBI fait état de contacts entre les auteurs des attentats et certains associés saoudiens, mais il ne prouve en rien la complicité du gouvernement saoudien de l’époque dans ces attaques.

Aucun lien entre les responsables saoudiens et al-Qaida

La commission du gouvernement américain en charge de l’enquête n’a pu faire aucun lien entre le gouvernement de l'Arabie saoudite et un quelconque financement d’al-Qaida, l’organisation terroriste qui a orchestré les attentats de septembre 2001.

«Comme les enquêtes passées l'ont révélé (…), aucune preuve n'a jamais émergé pour indiquer que le gouvernement saoudien ou ses responsables avaient déjà eu connaissance de l'attaque terroriste», a indiqué l’ambassade saoudienne aux Etats-Unis dans un communiqué.

Les familles de plus de 20.000 personnes blessées et de près de 2.500 victimes ce jour-là poursuivaient en justice l’Arabie saoudite, en compagnie d’assureurs et d’entreprises, afin d’obtenir des milliards de dollars de dédommagement.