Etats-Unis : une juge emprisonnait abusivement des enfants depuis 2008 et monétisait cette pratique

En place depuis 2000 à l’unique poste de juge du tribunal pour mineurs du comté de Rutherford dans le Tennessee (Etats-Unis), Donna Scott Davenport était à l’origine d’un immense scandale mêlant un système de répression pour jeunes aussi injuste que lucratif.

Grâce à une longue enquête publiée dans le média américain ProPublica vendredi 8 octobre, le «système de filtre» hors-la-loi mis en place par la juge depuis 2008 afin de donner carte blanche aux gardiens de prison pour l’incarcération ou non de mineurs a pu être révélé.

En 2014, 48% des mineurs présentés devant le tribunal pour mineurs du comté de Rutherford ont été emprisonnés, contre 5% des mineurs dans le reste de cet Etat du Tennessee.

En avril 2016, une bagarre avait éclaté entre 2 jeunes garçons âgés de 5 et 6 ans sur un terrain de basket proche d’une école. Coupables d’avoir été témoin de la scène, 4 enfants noirs âgés de 8 à 12 ans avaient été menottés et transférés en centre de détention au motif imaginaire de «responsabilité criminelle de la conduite d'autrui».

This is Judge Donna Scott Davenport. She’s been illegally jailing Black children in Tennessee for crimes that do not exist. pic.twitter.com/1CSs4Ofi5S

— chris evans (@chris_notcapn) October 9, 2021