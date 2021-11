Non, les dirigeants du G20 n'ont pas jeté une pièce pour sauver le climat

Une polémique est née samedi, après une photo montrant les dirigeants du G20 lançant une pièce dans la fontaine de Trevi, à Rome. Mais l'analyse de cette image est trompeuse.

Tout est parti d'un tweet, rédigé par une personnalité politique portugaise. Son message, en anglais, disait : «Les dirigeants mondiaux lancent une pièce de monnaie à Trevi pour avoir de la chance dans la lutte contre l'urgence climatique».

Depuis, il a été liké et retweeté des milliers de fois par d'autres personnalités politiques, notamment l'écologiste française Sandrine Rousseau, qui ont mal interprété le geste.

Or, les dirigeants n'ont jamais fait ce vœu, qui aurait été une maladresse de communication assez incroyable. Le fait de jeter une pièce dans la fontaine de Trevi, sous le regard de Neptune, est une tradition de voyageur. Le jet d'une pièce de monnaie, s'il est réalisé de la main droite en tournant le dos à la fontaine, assure de revenir à Rome afin d'y retrouver la fameuse pièce.

Le compte Twitter officiel du G20 a d'ailleurs publié un message expliquant cette tradition.

Evidemment, les touristes ont pris l'habitude de l'accompagner d'un petit vœu, ce qu'a confirmé le président de l'OMS, qui a participé au fameux cliché et souhaité que la pandémie se termine.

This moment meant much to me. Tradition says tossing a coin into Trevi Fountain ensures a return to Rome.



But going through my mind was the need for the to return to the way it was pre-#COVID19.



The power is in our hands, from @g20org leaders to us all, to end the pandemic. pic.twitter.com/6vNswTfBgP

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) October 31, 2021