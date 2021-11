Elon Musk prêt à donner 6 milliards de dollars contre la faim dans le monde contre des garanties

Le directeur du Programme alimentaire des Nations Unies (PAM) David Beasley a encouragé les milliardaires à davantage s'engager contre la faim dans le monde.

«6 milliards de dollars pourraient sauver 42 millions de personnes qui vont littéralement mourir si on ne les aide pas», a déclaré David Beasley sur CNN. Une somme conséquente qui correspond à 2% de la fortune d'Elon Musk, le PDG de Tesla et SpaceX. Et ce dernier semble l'avoir entendu.

«Si le PAM peut décrire sur ce fil Twitter comment 6 milliards de dollars peuvent résoudre le problème de la faim dans le monde, je vendrais des actions Tesla dès maintenant», a réagi sur Twitter le milliardaire, avant d'engager la discussion avec David Beasley.

If WFP can describe on this Twitter thread exactly how $6B will solve world hunger, I will sell Tesla stock right now and do it. — Elon Musk (@elonmusk) October 31, 2021

«6 milliards de dollars ne résoudront pas la faim dans le monde, mais cela empêchera l’instabilité géopolitique, les migrations massives et sauvera 42 millions de personnes au bord de la famine», lui a répondu le directeur du Programme alimentaire de l'ONU.

.@elonmusk! Headline not accurate. $6B will not solve world hunger, but it WILL prevent geopolitical instability, mass migration and save 42 million people on the brink of starvation. An unprecedented crisis and a perfect storm due to Covid/conflict/climate crises. — David Beasley (@WFPChief) October 31, 2021

Semblant dubitatif, Elon Musk a réclamé la publication «en détail» des dépenses actuelles et futures du PAM «afin que les gens puissent voir où va l’argent».

Please publish your current & proposed spending in detail so people can see exactly where money goes.





Sunlight is a wonderful thing. — Elon Musk (@elonmusk) October 31, 2021

«A la place des tweets», David Beasley a préféré lui proposer une rencontre, «sur Terre ou dans l’espace, ou plutôt sur le terrain, là où les gens du Programme alimentaire des Nations Unies travaillent».

.@elonmusk Instead of tweets, allow me to show you. We can meet anywhere—Earth or space—but I suggest in the field where you can see @WFP’s people, processes and yes, technology, at work. I will bring the plan, and open books. — David Beasley (@WFPChief) November 1, 2021

La réponse d'Elon Musk, qui ne s'est pour l'instant pas fait connaître pour ses engagements humanitaires, se fait attendre.