Nicaragua : Joe Biden qualifie la réélection du président Ortega de «comédie»

Le président américain Joe Biden a utilisé le terme de «comédie» pour définir la réélection du président Daniel Ortega à la tête du Nicaragua ce dimanche 7 novembre, en raison des nombreuses irrégularités qui ont émaillé le scrutin.

Annoncé large vainqueur de l’élection présidentielle avec 75% des voix, selon les premiers résultats partiels, Daniel Ortega va entamer un cinquième mandat consécutif avec son épouse Rosario Murillo, vice-présidente du pays depuis 2017.

Pourtant, de nombreux procédés anti-démocratiques ont été détectés avant même le début de l’élection et ce jusqu’à son dénouement.

Statement from @POTUS on the "sham election" in #Nicaragua. https://t.co/0aeuLBS6FO

