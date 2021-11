Le rappeur Young Dolph tué dans une fusillade

Alors qu'il était à l'intérieur d'un magasin de cookies à Memphis, dans le Tennessee, le rappeur américain Young Dolph a été tué hier.

«Le 17 novembre 2021 à 12H24, les agents de la police de Memphis ont été appelés sur les lieux d'une fusillade», et «une victime de sexe masculin a été localisée et déclarée morte sur place», a affirmé la police de Memphis dans un communiqué. «Les informations préliminaires indiquent que la victime est Adolph Robert Thornton Jr.», plus connu sous son nom de scène Young Dolph, ont précisé les autorités.

Un individu armé a surgi et a tiré sur lui

Né à Chicago et élevé à Memphis, Young Dolph, 36 ans, venait d'entrer dans la boutique de cookies Makeda, où il avait ses habitudes, lorsqu'un individu armé a surgi et a tiré sur lui, a rapporté la presse locale. Pour l'heure, la police a précisé ne pas disposer d'informations sur le suspect.

C'est via le tube «Major» et son album «Rich Slave», sorti en 2020, qu'il a rapidement atteint les sommets du classement musical Billboard 200, que le rappeur s'est fait connaître.

L'artiste avait réchappé en 2017 à deux fusillades : l'une à Charlotte, en Caroline du Nord, pendant laquelle sa voiture avait essuyé une centaine de tirs selon les médias américains ; l'autre à Los Angeles où il avait été atteint par trois balles.

Sur les réseaux sociaux, plusieurs célébrités du monde du rap ont fait part de leurs condoléances. Le rappeur américain Gucci Mane s'est notamment dit «dévasté». «RIP à mon ami Dolph ça m'a brisé le cœur», a-t-il écrit sur Twitter.